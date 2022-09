I figli non riescono a rintracciarla e chiamano la polizia: donna trovata morta in casa a Cruillas

I familiari avevano provato a contattarla ma, non ricevendo risposte, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Una donna di 71 anni è stata trovata morta l'altro ieri all’interno del suo appartamento in via Trabucco, non lontano dall'ospedale Cervello.

Secondo quanto ricostruito i figli l’avevano chiamata invano sul cellulare. Così, preoccupati che potesse essere accaduto qualcosa, hanno raggiunto l’appartamento della madre e chiamato il numero unico d’emergenza 112.

Quando i pompieri e gli agenti di polizia hanno aperto la porta di casa, però, per lei non c’era più niente da fare. Sul posto è intervenuto il medico legale che, al termine dell’ispezione, ha ipotizzato un decesso per cause naturali. La salma è stata restituita alla famiglia per il funerale.