Tommaso Natale, donna trovata morta in casa e con una ferita al volto

La ferita al volto e il sangue in un primo momento avevano insospettito gli investigatori ma, nel corso delle ore, è emersa un'altra versione dei fatti: si sarebbe trattato solo di un tragico incidente domestico. Un'operatrice sanitaria di 52 anni è stata trovata morta ieri all'interno della sua abitazione in via Marchese Natale, a Tommaso Natale, dove abitava da sola. La famiglia, dopo qualche ora senza avere sue notizie, ha deciso di controllare e così il cognato della vittima è andata a cercarla rinvenendo il cadavere.

L'allarme è scattato intorno alle 13, quando l'uomo è entrato nell'appartamento utilizzando un secondo mazzo di chiavi custodito dalla famiglia. Lei era riversa per terra, con il volto tumefatto e una ferita da cui aveva perso molto sangue. Dopo una telefonata al 112 sono intervenuti i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale e un'ambulanza. Per lei però non c'era più niente da fare. A seguire ecco anche il personale della Scientifica, richiesto per effettuare dei rilievi più accurati che consentissero di chiarire in quali circostanze fosse morta la 52enne.

Secondo quanto ricostruito successivamente la donna era andata a letto la sera precedente e, nel corso della notte, si sarebbe alzata, forse per andare in bagno o in cucina per bere un bicchiere d'acqua. A un certo punto la 52enne, che lavorava al Policlinico, sarebbe scivolata battendo la testa con violenza contro il pavimento. Non è chiaro però se sia inciampata o abbia accusato un malore che avrebbe provocato la caduta. Alla luce di quanto emerso la Procura, dopo un confronto con gli investigatori, ha deciso di restituire la salma alla famiglia.