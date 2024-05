Anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa. I carabinieri della Compagnia di Partinico indagano sul decesso di una novantenne il cui corpo è stato rinvenuto questa mattina all'interno della sua villetta che si trova poco fuori dal comune di Borgetto, dove la vittima viveva con il figlio. I militari hanno eseguito i rilievi all'interno dell'abitazione mentre il medico legale si è concentrato sull'ispezione cadaverica. Presi contatti con i familiari che nelle prossime ore saranno ascoltati.

A indurre gli investigatori verso la pista dell'omicidio una lesione alla testa che non risulterebbe compatibile con una caduta. Da chiarire eventualmente con quale oggetto sia stata colpita l'anziana e da chi. Durante gli accertamenti non sarebbero stati individuati segni di effrazione su porte e finestre e la casa appariva in ordine. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della novantenne.