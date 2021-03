Giallo lungo i binari fra Casteldaccia e Santa Flavia, trovato il cadavere di una donna

Giallo lungo i binari fra Casteldaccia e Santa Flavia. Il cadavere di una donna è stato trovato nella tarda mattinata di oggi vicino alla linea ferroviaria Palermo-Agrigento. A segnalare la presenza del corpo sono stati i passeggeri e i dipendenti Trenitalia che viaggiavano a bordo di un convoglio diretto verso il capoluogo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che, insieme al personale della Scientifica, hanno eseguito i rilievi in attesa dell’intervento del medico legale. Stando alle prime informazioni la donna, apparentemente dell’età di circa 35 anni, non aveva documenti con sé e dunque sino alle prime ore del pomeriggio non è stato possibile identificarla. Le indagini sono solo all'inizio e non si esclude alcuna pista.