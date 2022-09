Donna si sente male mentre guida sulla Palermo-Catania, accosta e muore

Tragedia sulla Palermo-Catania. Una donna di 76 è morta questa mattina mentre si trovava da sola al volante di un'auto sull’A19. E' successo nel tratto compreso tra Villabate e Bagheria, nella carreggiata in direzione Catania.

La donna si è sentita male improvvisamente: in quei frangenti concitati ha avuto la lucidità di accostarsi e chiamare il 118 e la figlia. Pochi attimi dopo però il suo cuore ha smesso di battere. Sul posto - oltre ai sanitari del 118 - sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo e poi il medico legale. Per la donna, forse colpita da un infarto, non c’è stato nulla da fare.