"Mio marito mi ha minacciato con una pistola", donna si confida coi medici e lo fa arrestare

Era andata in ospedale per un controllo, come tanti altri fatti in passato, ma questa volta avrebbe trovato il coraggio di confidarsi con i medici e di raccontargli dei maltrattamenti che avrebbe subito dal marito: "Mi ha puntato pure una pistola per minacciarmi". Un 77enne è stato arrestato dai carabinieri dopo il ritrovamento di un'arma che però non risultava dichiarata. L'uomo, indagato anche per maltrattamenti nei confronti della moglie, è stato messo ai domiciliari nell'abitazione della figlia.

La segnalazione è partita dal pronto soccorso del Policlinico dove la donna era andata per sottoporsi a un esame programmato. Durante il colloquio con il dottore, la donna, una 68enne, si sarebbe sentita così a proprio agio da raccontare dei soprusi subiti e di come il marito avrebbe sedato ogni tentativo di reazione, ovvero impugnando la pistola. A quel punto i medici, individuando i contorni di un potenziale caso di "codice rosso", hanno chiesto l'intervento dei militari che hanno raggiunto l'ospedale prima di perquisire il loro appartamento.

Dopo il ritrovamento e il sequestro della pistola, che era nascosta in un locale riconducibile al 77enne, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarirne la provenienza ma anche per cercare riscontri sul racconto della 68enne che possano servire a ricostruire il clima di terrore in cui avrebbe vissuto per anni. L'arresto per detenzione illegale di arma da sparo è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari che, in attesa di ulteriori sviluppi, ha disposto la misura cautelare dei domiciliari.