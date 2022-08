Minaccia una donna con un coltello dopo una lite: cinque volanti di polizia riportano la calma alla Zisa

Avrebbe minacciato una donna con un coltello. E' successo questo pomeriggio in via Corrado Lancia alla Zisa. Sono arrivate cinque volanti di polizia per riportare la calma. Gli agenti stanno ricostruendo quanto successo e sentendo alcuni testimoni. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Si tratta dell'ennesimo caso di "codice rosso" scattato in città. Tantissimi episodi di violenza in famiglia o tra vicini che impegnano carabinieri e polizia in ogni zona del capoluogo siciliano e in provincia. Un elenco lunghissimo di episodi che quotidianamente impegnano le forze dell’ordine nella risoluzioni di contrasti che a volte rischiano per lo più per futili motivi di trasformarsi in tragedia.