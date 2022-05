Tragedia ad Acqua dei Corsari, muore all'ottavo mese di gravidanza e il neonato è gravissimo

Una donna di 39 anni, all'ottavo mese di gravidanza, è morta all'ospedale Buccheri La Ferla, dove dopo aver tentato di salvarla ed eseguito anche un parto cesareo d'urgenza, si trova ora in gravissime condizioni anche il piccolo.

Una tragedia che ha avuto inizio alcune ore fa, quando il marito della vittima, l'avrebbe trovata priva di sensi, probabilmente in seguito ad un malore, nella loro casa di via Antonio Vian, ad Acqua dei Corsari. Subito l'uomo ha chiamato il 118 e sul posto sono arrivati anche i carabinieri: si è tentato disperatamente di rianimare la donna, che è stata trasportata in gravi condizioni al Buccheri La Ferla.

La signora è deceduta in ospedale e si spera ora di poter salvare almeno il bambino, che tuttavia si trova in condizioni molto gravi.