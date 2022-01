Cinisi, anziana si perde sul monte Pecoraro e chiama i soccorsi col cellulare: salvata

Ieri pomeriggio, complice la bella giornata, è uscita per fare una passeggiata sul monte Pecoraro, a Cinisi. Mentre calava la sera, la donna di 82 anni si è persa tra i sentieri del bosco. Per fortuna però non si è persa d'animo e avendo con sè un cellulare l'anziana ha chiamato i forestali ai quali, grazie ad una profonda conoscenza del luogo, è stata in grado di fornire indicazioni precise.

Così, circa dopo due ore di ricerca l'82enne è stata ritrovata. La dissavventura si è conclusa così solo con un brutto spavento. La donna è stata portata a casa. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri del Comando di Carini e i vigili del fuoco.