"Quella donna voleva rapire mia figlia": un post su Facebook scatena la psicosi ma i dubbi restano tanti

Un presunto tentativo di rapimento, di cui però al momento non si trova alcun riscontro, scatena la psicosi sui social. A postare su Facebook le foto di una donna - additata come colpevole - e a raccontare alla polizia l’accaduto è una quarantunenne. Ai poliziotti avrebbe riferito che una donna bionda la scorsa settimana sarebbe entrata in casa sua e, presi i pochi contanti trovati, avrebbe provato a trascinare via sua figlia. Dopo aver sporto denuncia al commissariato di Bagheria, la donna ha iniziato a pubblicare sui social una serie di post, con annesse foto e video della (presunta) responsabile, scatenando un tam tam partito da Bagheria e arrivato sino al centro storico di Palermo. Post che sono stati condivisi da migliaia di persone che, a loro volta, hanno rilanciato con altri racconti dei quali - però - non si trovano riscontri. La donna infatti, identificata ma già conosciuta dalle forze dell'ordine, ha dei precedenti per furto e problemi di tossicodipendenza ma nulla che riguardi rapimenti o altro di simile.

Il racconto della quarantunenne è ricco e carico di paura: "Erano all’incirca le 7.30 e mio marito era appena uscito per andare a lavorare. Eravamo rimasti io e i miei figli. Sono stati momenti concitati. La prima ad accorgersi che questa persona, bionda e con i capelli corti, era entrata in casa nostra è stata la ‘grande’ che, trascinata da un braccio, ha iniziato a urlare attirando l’attenzione di suo fratello che si è svegliato. Insieme hanno provato a cacciarla sino a quando lei non è entrata in camera mia, cercando di immobilizzarmi al letto tenendomi per i polsi. Non riuscivo ad aprire gli occhi né a opporre resistenza. E come me i miei figli, tanto che abbiamo pensato di essere stati narcotizzati", aggiunge ammettendo però di non aver potuto fare un test antidroga per via del loro costo. Secondo quanto denunciato la donna avrebbe preso 15 euro da un portafogli ma non avrebbe toccato altro: "C’erano cellulari, un orologio e un computer ma niente".

Poi continua: "Mio figlio, per metterla in fuga, ha iniziato a urlare dicendole che avevamo le telecamere e così si è allontanata. Ho chiamato mio marito, ho chiamato la polizia e qualche minuto dopo poi siamo usciti in strada per inseguirla". La madre e uno dei figli hanno poi incrociato la donna sulla statale e l'hanno bloccata riprendendo la scena con lo smartphone. "Le ho chiesto perché avesse provato a prendere la mia bambina e mi ha risposto ‘perché le voglio bene’. Ma chi la conosce? Perché mai dovrebbe volere bene a mia figlia?". Poco dopo è intervenuta una pattuglia che ha identificato la donna e l'ha accompagnata in commissariato per accertamenti prima di rilasciarla senza procedere per il momento in alcun modo.

"Subito dopo l’hanno rilasciata nonostante quello che era successo", continua la donna rimarcando la sua versione dei fatti poi confluita nei vari post su Facebook: "Qualcuno deve fermarla, non possono lasciarla libera di fare ciò che vuole". Le sue parole, oltre a seminare il panico sul web, hanno avuto un "effetto moltiplicatore". Sotto le migliaia di condivisioni tanti utenti hanno aggiunto dettagli e aneddoti. In molti casi apparentemente suggestionati dal racconto che ha scatenato tutto. "Qualcun altro mi ha detto di averla riconosciuta tramite le foto, altri hanno raccontato la loro esperienza. Una signora ha raccontato di un tentativo di rapimento subito dalla sorella e dal figlio piccolo che portava nel passeggino".

Cercando riscontri sul conto della "presunta rapitrice", le forze dell’ordine hanno trovato una sfilza di precedenti per piccoli furti il cui obiettivo sarebbe stato solo uno: racimolare qualche euro per mangiare o comprare qualche dose di crack. "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto molte segnalazioni che erano però tutte successive all’episodio denunciato dalla nostra concittadina. Prima di questo nulla", dice il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, smorzando i toni. Altri avvistamenti, molti immortalati e pubblicati su Facebook sull’onda della psicosi, sono stati fatti a Palermo, tra il centro storico e la zona di piazza Indipendenza e corso Calatafimi. Le immagini mostrano la donna bionda mentre cerca di bloccare delle auto per strada o finge di buttarsi sotto qualche mezzo per simulare un incidente. In altri video qualcuno le chiede perché cerchi di "prendere bambini", ottenendo una risposta precisa: "Cerco mio figlio".