Tragedia sfiorata in via Dante, donna centrata in pieno volto da una barra di ferro caduta da una finestra

Era in attesa per sottoporsi a una esame all'Angio Tac che si trova all'interno della clinica Noto-Pasqualino quando una pesante oggetto, caduto da un'altezza di circa 3 metri, le è caduto addosso centrandola in pieno volto. Prognosi: due fratture e il distacco del cristallino dell'occhio sinistro da cui potrebbe anche non vederci più. E' successo ieri pomeriggio in via Dante, protagonista una 58enne che è rimasta ferita nel corso dei lavori di installazione di alcune verande e infissi in metallo al piano terra di un edificio. La donna è stata trasferita al Civico e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Dalla clinica precisano: "I lavori erano svolti da una ditta esterna incaricata dalla proprietà dell'immobile, ci spiace molto per la signora".

A ricostruire l’episodio è uno dei figli della signora ricoverata in ospedale. "Mia madre era andata in clinica per sottoporsi a una visita - racconta Davide - e si trovava al piano -1, in una piccola area esterna. Improvvisamente è stata colpita in faccia da una pesante barra di metallo”. I primi a soccorrere la 58enne sono stati alcuni dipendenti e medici della stessa clinica che l’hanno accompagnata all’interno per medicarla in attesa dell’arrivo dell’ambulanza da loro chiamata. "Subito dopo l’accaduto qualcuno degli operai - continua il figlio - avrebbe provato a far sparire la barra. Abbiamo chiamato i carabinieri ed è ricomparsa dopo l’intervento del titolare della ditta".

Una volta arrivata l’ambulanza, la donna è stata portata al Civico dov’è stata sottoposta a una Tac che ha evidenziato un trauma facciale con frattura dell’orbita sinistra e dell’osso occipitale. Successivamente è stata trasferita per una valutazione oculistica relativa al distacco del cristallino per cui, una volta sgonfiato l’ematoma, sarà necessario eseguire un intervento chirurgico. I militari dell'Arma, in attesa di raccogliere la denuncia, hanno avviato i primi accertamenti sul posto con il personale dello Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell'Asp per verificare il rispetto della normativa.

"Con riferimento al sinistro - fanno sapere dalla clinica - si precisa che la Casa di Cura Noto-Pasqualino è totalmente estranea all'accaduto poiché l'incidente è riferibile alla attività di una ditta esterna incaricata dalla proprietaria dell'edificio (la Casa di Cura Noto-Pasqualino è solo affittuaria dei locali) per la sostituzione di un infisso posto al piano terra dell'immobile. La Direzione è comunque dispiaciuta per quanto accaduto e si augura una pronta guarigione della signora".