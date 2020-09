Chiudono il negozio mentre sono in camerino, mamma e figlia bloccate per 2 ore da Ovs

Era entrata in camerino con la figlia di 10 anni per provare qualche indumento quando le luci si sono spente e la musica è stata interrotta. Prima di potersi accorgere di quanto stava per accadere, commesse e commessi erano già usciti e avevano chiuso porte e saracinesche lasciandole dentro. E’ accaduto ieri all’ora di pranzo nel punto vendita Ovs di via Leonardo da Vinci, dove una cliente 49enne è rimasta bloccata per oltre 2 ore all’interno del negozio. Per uscire la donna ha dovuto contattare il numero unico d'emergenza e attendere l'arrivo del direttore del punto vendita.

"Mi sono girata pensando ci fosse stato un blackout. Invece - racconta la signora in un video inviato alla redazione di PalermoToday - mi sono resa conto che avevano chiuso tutto e mi avevano lasciato dentro insieme alla mia bambina. Ho chiamato le forze dell'ordine e mi hanno chiesto di aspettare. Mi pare un fatto vergognoso. E se fosse stata un’anziana? Ho provato a fare scattare l'allarme ma niente. Poi è arrivata una pattuglia e i militari hanno controllato il mio documento dalla vetrina".

Poi aggiunge: "La responsabile, rintracciata dai carabinieri, sosteneva avessero controllato tutto prima di chiudere e di aver lanciato un messaggio audio 15 minuti prima della chiusura. Ammesso sia vero, poveri i sordi. Ad ogni modo non ho alcuna intenzione di sporgere denuncia però mi sarei aspettato delle scuse. Invece mi è stato detto solamente: 'Ma dov’era?' Eppure ho fatto avanti e indietro più volte per prendere i capi a mia figli. Per fortuna non è successo nulla, a parte qualche momento di panico, ma credo che fatti del genere non vadano sottovalutati".

La redazione di PalermoToday ha provato a contattare la responsabile del punto vendita per una replica, ma senza esito.