E' solo l’ultimo episodio di un lunga serie, anche questa voto ripreso dai sistemi di videosorveglianza di alcune attività commerciali. La vittima non si era accorta di nulla ed è tornata in un internet point dov’era appena stata, convinta di aver dimenticato lì il portafogli. La polizia ha avviato le indagini

VIDEO | Allarme scippi e borseggi in centro, donna derubata in via Maqueda: le immagini