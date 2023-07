Arrestata per furto la donna accusata sui social di rapire bambini, l'avvocato: "E' fragile e ha bisogno d'aiuto"

Attorno a lei e al suo presunto tentativo di rapire una ragazzina a Bagheria si è alzato un gran polverone, alimentato dai social e dalle migliaia di condivisioni dei post che la riguardavano. Oggi l’ultimo episodio. Non un rapimento ma un tentato furto in via Maggiore Perni, nella zona di corso Tukory, che si sarebbe trasformato in rapina per la resistenza opposta dalla vittima che ha fatto scattare le manette ai polsi di Lina. Il nome è di fantasia ma la sua storia è vera e costellata di problemi che la rendono una trentatreenne fragile e bisognosa di adeguata assistenza: "Ma quale rapitrice di bambini! La seguo da 15 anni - spiega il suo avvocato, Alessandro Musso - e non ha alcun precedente del genere. Ha bisogno di aiuto e per questo lancio un appello direttamente al ministro della Giustizia perché si trovi in tempi brevi una sistemazione in cui collocarla. E' necessario fare qualcosa perché si sta alimentando un clima pericoloso", afferma l’avvocato sulla donna ora portata al Pagliarelli in attesa dell'udienza di convalida.

Negli ultimi 10 mesi, ricostruisce il legale, la situazione sarebbe precipitata. Poi la goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'intolleranza: il 12 luglio, come denunciato al commissariato di Bagheria da una donna i 41 anni, Lina sarebbe entrata in casa sua rubando 15 euro e cercando di trascinare via sua figlia prendendola per un braccio. Dopo averla messa in fuga la quarantunenne ha chiamato la polizia che fermato la donna sulla statale 113, l'ha identificata e portata in ufficio per accertamenti prima di lasciarla libera. Un fatto che ha fatto crescere ulteriormente timori e rabbia dei palermitani nei confronti di un soggetto considerato un pericolo pubblico. "Lo è sicuramente per se stessa. E va detta anche un'altra cosa: oltre ad avere problemi di tossicodipendenza, anche il tribunale - continua l’avvocato Musso - l'ha dichiarata in più occasioni incapace di intendere e di volere, a conferma del fatto che non è arrestandola o portandola in carcere che si risolve il problema".

La struttura probabilmente più adeguata per lei sarebbe una Rems, una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, dove trovare un posto, in tutta Italia, è diventata un'impresa ardua: "Ho chiamato L'Aquila, Catania, Castiglione dello Stiviere, Genova, Maniago, Nogara, Pisticci, Reggio Emilia e San Mauro Canavese ma non si trova un letto. Neanche uno. Sino a un certo punto ha vissuto con i propri genitori, che però non sono nelle condizioni di garantirle ciò che potrebbe invece una comunità residenziale". Molti problemi ed episodi, anche quelli segnalati sui social negli ultimi giorni, sarebbero legati ai problemi di tossicodipendenza di cui la trentatreenne soffre ormai da tempo: "Tutto è legato all’assunzione di crack - continua l'avvocato - e quindi tutto ciò che fa, purtroppo, lo fa per ottenere i soldi che le servono per acquistare e consumare una dose. Aveva anche iniziato un percorso al Sert che poi si è interrotto".

Dietro quelli che qualcuno ha considerato tentativi di rapimento di bambini o ragazzini, sebbene l’unico formalmente denunciato sia quello del 12 luglio, ci sarebbe una spiegazione: "La mia assistita ha tre figli. Due sono stati affidati ai nonni che si stanno occupando di loro mentre il terzo si trova in una comunità. Sono certo che non farebbe mai del male a nessuno. Nel suo casellario ci sono dei precedenti per furti, alcuni dei quali si sono trasformati in rapine per via delle modalità, ma nulla che riguardi tentativi di rapimento. Nella maniera più assoluta". Una circostanza che spiegherebbe - ma non giustificherebbe - gli episodi in cui avrebbe provato ad avvicinare bambini, anche sconosciuti, dicendo di "volergli bene". Come ha fatto proprio il 12 luglio, quando è stata ripresa con lo smartphone dalla stessa quarantunenne alla quale ha risposto di aver preso il braccio della figlia perchè "le vuole bene".

L'avvocato, oltre a lanciare l'appello al ministero della Giustizia, si rivolge poi a tutti gli utenti social che in questi giorni hanno condiviso il post: "Voglio dire a queste persone che è giusto rivolgersi all'autorità giudiziaria ma è assolutamente sbagliato mettere alla gogna questa ragazza che sta correndo un serio pericolo per la propria incolumità. Devono mobilitarsi i servizi sociali, il Comune perché venga eseguito un Tso e il Ministero perché in tempi brevi trovi una collocazione. Ci sono diverse perizie che l’hanno dichiarata incapace di intendere. Mi chiedo che senso abbia arrestarla. Ha bisogno di cure, di assistenza, e invece viene lasciata in balia di se stessa. Dopo ciò a cui ho assistito nell’ultima settimana, non vorrei che ci dovessimo trovare a parlare di un altro genere di tragedia. Spero che tutto si risolva al meglio".