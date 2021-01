Donna muore col suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza: aperta un'inchiesta

Tragedia alla clinica Candela: mamma, 39 anni, e figlioletto non ce l'hanno fatta. Inutile la corsa all'ospedale Buccheri La Ferla. Scattano le indagini. Per la casa di cura soffriva di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni

Notte tragica alla clinica Candela. Una donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta assieme al suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza. Inutile la corsa all'ospedale Buccheri La Ferla: mamma e figlioletto non ce l'hanno fatta.

Dalle prime informazioni trapelate dalla clinica Candela sembrerebbe che la donna soffrisse di una patologia a cui sono seguite rare complicazioni. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Candida Giammona - sposata e già madre di una bambina - aveva una grande passione per le moto. Tanti i commenti di cordoglio da parte dei moto club della città. "Gli 'Indian Bikers' porgono le più sentite condoglianze a Dani Batt ed alla famiglia Giammona per la prematura scomparsa di Candida e del suo figlioletto", si legge su Facebook. E ancora: "Il moto club 'I Pellegrini' si stringe alla famiglia di Candida Giammona per la triste scomparsa".