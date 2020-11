Parco della Favorita, donna morsa alla gamba da un cane mentre fa jogging

Aggredita da un cane randagio mentre fa jogging nel parco della Favorita. E' capitato ieri mattina a una donna di 34 anni, uscita da casa di prima mattina per fare una corsa e finita in ospedale per farsi suturare con due punti la ferita riportata a una gamba. A raccontare l'episodio è suo padre, che tiene a sottolineare: "Questo branco da anni terrorizza corridori e famiglie con bambini. Sono state fatte diverse segnalazioni ma il Comune non ha fatto nulla per risolvere il problema nonostante sia di sua competenza ".

La 34enne stava correndo dalle parti della Palazzina cinese, intorno alle 8. "Si trovava più o meno dietro Villa Niscemi quando ha visto un branco di cani - continua l'uomo - e una donna che dava loro di mangiare. Ha rallentato il passo ma uno di questi animali l'ha assalita mordendola più volte ad una gamba. Ad aiutarla sono stati altri corridori che hanno chiamato il 118. Poi è andata a Villa Sofia dove le hanno dato 2 punti di sutura". La donna, dimessa con una prognosi di 10 giorni, è stata invitata ad andare all'Ufficio d'igiene per il vaccino e dal medico curante per la profilassi antitetanica.