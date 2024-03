Doni in arrivo per i piccoli pazienti oncoematologici: prosegue il progetto "Non fate i bravi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Libri, giocattoli e articoli di cartoleria per i piccoli pazienti oncoematologici dell’Ospedale Civico di Palermo. A consegnarli sarà l’associazione culturale “Archetipa” presieduta da Antonietta Greco, promotrice del progetto “Non fate i bravi”. Quest’ultimo prende il nome da una frase che la compianta Nadia Toffa amava ripetere spesso: non a caso, “Archetipa” dedica ogni anno un Premio giornalistico – letterario alla memoria dell’inviata del programma “Le Iene” prematuramente scomparsa. “Non fate i bravi” è una grande cordata di solidarietà: l’obiettivo, infatti, è il completamento della Biblioteca e della Ludoteca del Centro Oncoematologico Pediatrico A.R.N.A.S. Ospedale Civico. La cerimonia di donazione si terrà sabato 23 marzo alle 10:30 al secondo piano del Padiglione 17/c “Maurizio Ascoli”, Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo, alla presenza del primario del Reparto, il dottore Paolo D’Angelo. Oltre al presidente Antonietta Greco e alle socie di “Archetipa”, parteciperanno alla consegna Vincenzo Perricone di “Siciliando”, Adele Musso di “Biancaeva”, Paolo Caracausi di “Piume d’Argento” e Roberta Daita di “Sea Sails and Scuba”.