Carenza di sangue, al via campagna per le donazioni al Policlinico

Dal prossimo 10 luglio al Policlinico “Paolo Giaccone” partirà la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione per la donazione di sangue “#UnasaccaUna vita. Donarti il mio sangue mi piace un sacco” rivolta al personale dipendente, ma aperta anche a esterni. La carenza di sangue, infatti, diventa ogni giorno più critica, con il rischio di compromettere l'attività quotidiana delle sale operatorie e l'assistenza trasfusionale ai pazienti.

"Contiamo sul supporto di tutto il personale dell’Azienda ospedaliera universitaria affinché vi sia un ampio numero di donatori - afferma il commissario del Policlinico Maurizio Montalbano -. È di fondamentale importanza diffondere quanto più possibile il messaggio di sensibilizzazione alla donazione del sangue per potere garantire l’assistenza sanitaria trasfusione dipendente".

La campagna, che mira a coinvolgere in prima battuta tutti i dipendenti dell’Azienda (medici, infermieri, tecnici, oss, amministrativi), ed anche studenti, dottorandi, assegnisti, specializzandi e tutto il personale universitario, è aperta anche agli utenti esterni che vogliano donare. Per prenotarsi, o per qualsiasi ulteriore informazione, è possibile contattare il Centro trasfusionale tramite WhatsApp al numero 366 9381643, chiamando ai numeri 091.6553232 / 091.6553226 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica trasfusionale.donatori@policlinico.pa.it,