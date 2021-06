Donazione Unicredit alla coop Parco Uditore: comprata struttura per attività estive

Realizzata, al Parco Uditore, una tensostruttura che ospiterà la sede estiva dell'omonima cooperativa sociale. E' stato possibile grazie a una donazione di Unicredit. All'interno della struttura si svolgeranno attività ludico ricreative e di potenziamento

scolastico all'insegna dell'inclusività, affinché nessuno resti indietro. La metodologia che si tenderà a prediligere sarà quella del "cooperative learning", nell'ottica della promozione dei valori della solidarietà e della responsabilità sociale e si punterà sullo scambio intergenerazionale attraverso attività strutturate che coinvolgeranno in maniera trasversale bambini, ragazzi e anziani.

“La donazione di Unicredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, regional manager Sicilia di Unicredit - è stata finanziata dalla ‘UnicreditCard Flexia Etica', collegata a un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 onlus che operano nell’Isola”.

La cooperativa sociale Parco Uditore è nata nel 2017 come evoluzione giuridica di un comitato civico sorto nel 2010 con la finalità di preservare il grande spazio verde, di circa 9 ettari, denominato Fondo Uditore. Nell’ottobre del 2012 Parco Uditore ha aperto per la prima volta i suoi cancelli al pubblico e nel corso degli anni, oltre a garantire la libera fruizione alla cittadinanza, sono stati apportati una serie di miglioramenti, come la piantumazione di oltre 600 alberi, la realizzazione dell’impianto di irrigazione sotto traccia, un sistema di videosorveglianza a fibra ottica, un’area dedicata alle neo mamme, l’installazione di nuovi giochi per i bambini, un’area per sgambamento cani di 5000 metri quadrati. Nell’ottobre 2017 la cooperativa Parco Uditore ha ottenuto, in concessione gratuita della durata di 15 anni, la possibilità di gestire il complesso.

La cooperativa Parco Uditore ha organizzato in questi anni diverse attività: eventi volti a sensibilizzare la cittadinanza al senso di appropriazione del bene comune attraverso l’aggregazione sociale e alla raccolta di fondi per le spese di manutenzione del parco; laboratori didattici rivolti alle scuole per sensibilizzare le giovani generazioni all’importanza della cittadinanza attiva come strumento di salvaguardia del bene comune nonché di contrasto all’illegalità