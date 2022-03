Donazione UniCredit all'Aias Onlus di Partinico per progetto a favore di persone diversamente abili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La realizzazione di un progetto a favore di soggetti diversamente abili con una terapia integrata con gli animali da parte di Aias (Associazione Italiana Assistenza Spastici) Onlus di Partinico è stata resa possibile grazie alla donazione di UniCredit.

L’Aias Onlus di Partinico è un’associazione privata che svolge attività di riabilitazione e progetti di integrazione sociale per i soggetti diversamente abili. La sezione di Partinico è stata costituita nel giugno 2010 da genitori di bambini diversamente abili, uniti dall’esigenza di attivare un centro di riabilitazione in grado di provvedere alla prevenzione e alla cura dei disturbi legati al comportamento, all’apprendimento, ai deficit logopedici e a tutti gli aspetti del bambino affetto da disturbi neuro-evolutivi.

Il progetto dell’Aias di Partinico si rivolge a soggetti affetti da sindromi genetiche, disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo affettivo-relazionale, autismo, e si è sviluppato con la realizzazione di un Centro Specializzato in Taa (Terapia assistita con gli animali)/Eaa (Educazione assistita con gli animali), con animali, adiacente al Centro di Riabilitazione, e con interventi multidisciplinari di un'equipe di professionisti specializzati, per offrire un percorso abilitativo della presa in carico globale della persona, per il miglioramento della qualità di vita e l’inserimento armonico nel tessuto sociale. Con la donazione di UniCredit è stato possibile l'acquisto di un paraspigolo espanso e materiale per la sicurezza degli utenti, di supporti informatici e di prodotti medicali d'ausilio alla terapia con gli animali.

La donazione di UniCredit - ha sottolineato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 900 mila euro a 180 onlus che operano nell’isola”.

“UniCredit nel tempo ci è sempre stata sempre vicino, accogliendo le nostre progettualità a sostegno dei Disabili” - ha affermato il Presidente dell’A.I.A.S. di Partinico Onlus, Grazia Attardo. “Nella fattispecie, con i materiali donati da Unicredit abbiamo migliorato notevolmente la qualità del funzionamento del Centro Specializzato in Taa/Eaa, assicurando la condivisione dei know-how tra interno ed esterno mediante i supporti informatici, prevenendo potenziali rischi da infortuni per operatori e disabili attraverso i paraspigoli espansi e implementando il Centro Specializzato in Taa/Eaa di ulteriori prodotti medicali d’ausilio utili a rafforzare la relazione tra uomo e animale. L’obiettivo prefisso con l’apporto degli Interventi Assistiti con gli Animali, consiste nell’ apportare dei benefici positivi agli Assistiti, andando oltre che a “riabilitare” anche ad “abilitare” l’assistito, agendo sul corpo oltre che sulla psiche, per migliorare e sviluppare delle capacità empatiche, emotive e relazionali, creando un’alleanza con il co-terapeuta “il cane”. Quello che ci auguriamo è che possano esserci quante più iniziative possibili affinché ben presto gli Iaa (Interventi Assistiti con gli Animali), possano effettivamente essere diffusi e riconosciuti in tutto il territorio Nazionale e quindi essere inseriti nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)”.