Donazione a Millecolori onlus: nuovi arredi ed elettrodomestici per la casa di accoglienza per le vittime di violenza

Nuovi arredi ed elettrodomestici per Casa Lia, struttura che accoglie le donne vittime di violenza, gestita dall’associazione Millecolori Onlus, attiva dal 2005 nel quartiere Montepellegrino. A finanziare le spese, con una donazione, è stata UniCredit. “La donazione - ha sottolineato Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico. La carta etica prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a diverse iniziative e progetti di solidarietà portate avanti da organizzazioni senza scopo di lucro, che si prefiggono obiettivi socialmente utili. Dal 2011 ad oggi, attraverso la nostra carta etica, la banca - ha concluso Malandrino - ha assegnato in Sicilia oltre un milione 900 mila euro a 180 onlus che operano nell’Isola”.

L’Associazione dal 2012 opera all’interno di un bene confiscato alla mafia, assegnato dall’Amministrazione comunale. “Grazie al contributo di UniCredit - afferma Adriana Argento, responsabile della struttura Casa Lia -è stato possibile dotare la struttura di arredi e corredi che hanno reso più agevole e confortevole la vita delle ospiti della comunità e dei loro figli minori. Il nuovo arredamento ha permesso di creare un ambiente di vita domestico più vicino alle comuni consuetudini, creando un contesto in cui le donne e i bambini possono trovare la serenità e la sicurezza per affrontare il delicato momento di vita”.