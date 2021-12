Altavilla Milicia, cooperativa dona sciroppi per la tosse e prodotti antinfluenzali al Comune

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Continua la collaborazione tra la cooperativa sociale Giorgio La Pira e il Comune di Altavilla Milicia nell’ambito del progetto “Raccogliamo la Solidarietà”. Visto la delicata situazione di prevenzione sanitaria che sta vivendo il Paese ed in particolare la speciale attenzione e tutela che occorre garantire agli anziani e ai minori, ieri la Onlus ha fatto dono alla cittadinanza di una fornitura di sciroppi per la tosse e prodotti antinfluenzali dal quantitativo pari al valore commerciale di circa 3 mila euro. La cooperativa ringrazia il Comune e gli Enti del Terzo Settore di Altavilla Milicia per la collaborazione.