Agenzia delle dogane dona diverse paia di scarpe alla Caritas

Donate alla Caritas diocesana diverse paia di scarpe. Le calzature sono state intercettate e sequestrate durante i controlli svolti dal personale dell'agenzia delle dogane perchè giudicate non idonee all’introduzione sul territorio dell’Unione europea. I prodotti, in custodia presso l’ufficio, ora saranno destinati a chi non può permettersi di acquistarli.

"L’operatività dell’intera filiera impegnata nelle attività - gli enti dello Stato e l’organizzazione caritatevole – dimostra che - commentano dall'agenzia delle dogane - le attività istituzioni quali la tutela dell’erario, la difesa del territorio, la salvaguardia della salute e i valori della solidarietà sociale possono integrarsi con successo".