Emergenza sangue, comitato Hope e Fials: "Servono più donazioni"

"L’estate è alle porte e scatta già l’allarme per la carenza di sangue". Il comitato Hope e il sindacato Fials lanciano un appello a tutti i potenziali donatori perché si attivino, consentendo ai pazienti di ricevere le preziose sacche. Il prossimo 14 giugno si celebrerà la giornata mondiale del donatore.

"Lanciamo un grido di allarme come talassemici e drepanocitici – diconoda Hope e dal sindacato – a causa della carenza di sangue che sta anticipando i tempi. Siamo a giugno e la carenza si fa pressante, c’è chi attende anche da 23 giorni la chiamata dall'ospedale. Servono con urgenza nuove donazioni per prevenire le complicanze di alcune patologie".

I volontari ricordano che per donare bisogna avere alcuni semplici requisiti: dai 18 ai 60 anni, un peso non inferiore a 50 chili. È possibile donare recandosi a Palermo in via Nairobi 25 E/F, all’ospedale Cervello e a Villa Sofia al centro trasfusionale.