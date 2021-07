Donazione di sangue, l’Aiop raccoglie l’appello delle associazioni per una raccolta straordinaria

Nell'ambito della campagna donazioni di sangue 2021, le case di cura di Palermo associate all'Aiop nel percorso, già da tempo intrapreso che le vede in prima linea impegnate a migliorare la qualità delle cure e dei servizi resi ai cittadini, hanno prontamente accolto l'appello lanciato dalle associazioni Adis, Advs, Aimatos, Fratres e Thalassa, per supportare e promuovere la donazione e la raccolta sangue presso le strutture di sanità privata, data l'attuale emergenza dovuta alla grave carenza di sangue che, purtroppo, si sta registrando in tutta la provincia.

“Manifestando grande sensibilità, sollecitudine e disponibilità - dice Luigi Triolo, presidente provinciale di Aiop -, le strutture sanitarie private si sono messe a disposizione delle associazioni dei donatori di sangue per la promozione e per l'organizzazione di raccolte straordinarie finalizzate a fronteggiare l'emergenza, a beneficio sia dei destinatari finali sia dell'utenza cittadina tutta. L'iniziativa è frutto della rinnovata sinergia tra sanità privata e associazionismo, uniti, in questo difficile frangente, a servizio della collettività, per il bene e per la salute di ciascun cittadino: un prezioso esempio di buona sanità in Sicilia, all'insegna della solidarietà”.