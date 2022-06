Giornata nazionale per la lotta alle leucemie: domenica raccolta straordinaria di sangue a Mondello

Raccolta straordinaria di sangue, per incentivare alla donazione, fondamentale per supportare i pazienti ematologici, nel weekend a Mondello, Belmonte Mezzagno e Cinisi. L'iniziativa, organizzata da Ail insieme ad Avis e Fratres, rientra nel programma degli eventi in occasione della Giornata nazionale per la lotta alle leucemie, ai linfomi e al mieloma.

Nel dettaglio, grazie alle autoemoteche messe a disposizione dalle associazioni di donatori di sangue, sarà possibile donare sabato 18 giugno dalle 8:30 alle 12:30, nei comuni di Belmonte Mezzagno (Piazza della Libertà - nell'area del Comune) e di Cinisi (Via Nazionale n.100 - nell'area del Passalacqua Café); domenica 19 giugno dalle 8:30 alle 12.30 a Mondello (Viale Regina Elena - di fronte allo stabilimento Charleston).

Domani, invece, a Villa Riso, alle 17:30, importante momento di incontro tra medici e pazienti dal titolo "Molte vite ricominciano dalla ricerca". Il focus dell'incontro di informazione e sensibilizzazione è una lettura magistrale "Covid e fragilità clinica" di Calogero Caruso, un aggiornamento sulle ultime novità terapeutiche dei Centri ematologici della Sicilia Occidentale, e un confronto diretto con i primari coinvolti, sempre vicini all'Ail Palermo Trapani: Luca Castagna, Paolo D'Angelo, Roberta Fedele, Vincenzo Leone, Maria Enza Mitra, Maurizio Musso, Caterina Patti, Alessandra Santoro, Sergio Siragusa e Carmela Annamaria Tomaselli.