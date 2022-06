Bimbo morto dopo malore in piscina, donati gli organi: fegato e reni salveranno tre pazienti

Fino all'ultimo si è sperato che riaprisse gli occhi. Purtroppo però il "miracolo" non è avvenuto. Al termine delle ore di osservazione, Giuseppe Corradengo, il bimbo di 7 anni che nei giorni scorsi ha rischiato di annegare nella piscina a Villagrazia di Carini mentre si trovava in casa con la sorellina, la nonna e uno zio, è stato dichiarato morto dai medici dell'Ismett, dove era stato ricoverato dopo l'incidente. I genitori hanno deciso di donare gli organi che sono stati prelevati dopo l’osservazione di legge per la morte cerebrale. Il fegato e i reni del piccolo salveranno tre pazienti compatibili che erano in testa alle liste d’attesa: saranno trapiantati in Emilia Romagna e in Lombardia.

Il bambino potrebbe essersi sentito male, forse in preda a uno degli attacchi epilettici di cui soffriva, e sarebbe rimasto a faccia in giù. Poi l’intervento dei sanitari del 118, chiamati dai familiari, che lo hanno portato al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. Il piccolo sarebbe arrivato in arresto cardiaco ma, dopo le prime manovre, il suo cuore avrebbe iniziato a battere nuovamente. Giuseppe è stato poi portato all’Ismett dov'è rimasto sott'osservazione fino a stamattina.