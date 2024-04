Donazione organi, Geraci Siculo per il terzo anno di fila Comune più generoso d'Italia

Geraci Siculo, il piccolo centro madonita, si conferma per il terzo anno di fila il Comune più generoso d'Italia per la donazione di organi. È quanto emerge dalla quinta edizione dell'Indice del dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2023 al rinnovo delle carte d'identità nelle anagrafi di oltre settemila Comuni italiani (Qui il report).

Un risultato raggiunto anche grazie alla scelta di donazione da parte dei genitori di una bambina di 11 anni scomparsa nel 2021, la piccola Marta Minutella. Da allora l'intera comunità è coinvolta ormai da anni in numerose attività di sensibilizzazione. Geraci ha fatto di nuovo segnare in assoluto il miglior risultato tra tutti i comuni italiani, con un indice di 95,83/100 e una percentuale di consensi del 100%: su 163 carte d'identità emesse nel 2023, sono stati raccolti 146 e nessun no, con soltanto 17 astensioni. Nella classifica dei piccoli centri al secondo posto c'è Rovescala (Pavia) e al terzo Cinte Tesino (Trento).

L'Indice del dono è stato pubblicato in vista della Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebrerà il 14 aprile. Nonostante il primato di Geraci, la Sicilia è complessivamente penultima tra le regioni italiane, con un indice del dono di 52,95/100: la percentuale di consensi è del 58,6% e l'astensione è al 44% contro una media nazionale di 68,5% di sì e di 41,8% di astenuti. Tra le diverse fasce d'età sono i siciliani tra i 31 e i 40 anni i più generosi (68,6% di consensi), meglio dei 18-30enni (63,3%), mentre risulta più basso il consenso tra gli over 80 (21%), probabilmente a causa dell'errata convinzione che la donazione degli organi in età avanzata non sia possibile