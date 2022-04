Donazione da 100 mila euro per l'Ospedale Cervello: finanzierà la ristrutturazione del reparto di Oncoematologia

Una donazione da 100 mila per l'Ospedale Cervello. A deliberarla oggi è stato il Consiglio di amministrazione di Omer, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario con sede a Carini. Il denaro servirà per sostenere i lavori di ammodernamento e di manutenzione straordinaria del reparto di Oncoematologia.

"Questa scelta - spiega l'azienda - è coerente in generale con principi di sostenibilità, sempre più considerati un valore imprescindibile per le aziende che operano a livello nazionale e internazionale, e in particolare con il percorso intrapreso dalla società nel sottolineare l’importanza del proprio impegno nell’ambito sociale, inteso come contributo al miglioramento socio-economico del più ampio contesto ambientale in cui opera l'azienda. La policy di Omer è infatti caratterizzata da una politica di sviluppo in costante equilibrio tra la crescita economico-finanziaria, la coesione sociale e la promozione del territorio".