VIDEO | Unicredit dona ad Ail una navetta per il trasporto in ospedale dei malati oncologici

La consegna davanti al Teatro Massimo. Si tratta di un servizio che i volontari di Palermo e Trapani svolgono per aiutare chi non ha la possibilità di raggiungere in autonomia i nosocomi per la chemioterapia e le visite periodiche di controllo. "Situazione negli ospedali causa Covid è molto difficile. Grazie alla ricerca si salvano il 70% dei malati ma lottiamo per il restante 30%"