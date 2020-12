VIDEO | "Noi con la paura costante del contagio", donate 500 mascherine ai rider

Promotore dell'iniziativa Vincenzo Cefalù di iLove che in occasione delle festività natalizie ha voluto ringraziare in questo modo i ciclofattorini per il servizio svolto per la città. La donazione a Marco Tuttolomondo, simbolo dei rider per la sua battaglia che lo ha portato all'assunzione. "Ancora non ho avuto notizie da Glovo..."