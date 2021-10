Donati sette cipressi al cimitero di Villabate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Questa mattina sono stati piantumati 7 Cipressi Toscani al Cimitero Comunale di Villabate che si aggiungono ai 10 donati e piantati 3 anni fa.Ci avviciniamo alla solennità di Ognisanti del 1° Novembre festività che unisce Cielo e Terra,giorno in cui andiamo a visitare i nostri cari ormai passati nell’aldilà.

I Cipressi hanno trovato posto nelle aiuole del parcheggio antistante al Cimitero,questo è l’inizio di un percorso che vedrà la riqualificazione dell’area antistante il luogo Sacro. Questo gesto a dimostrazione dell'amore e la cura per il proprio territorio e vuole lanciare un messaggio a tutti coloro che vogliano migliorare il posto in cui viviamo, abbellendolo e migliorando le condizioni del nostro territorio.In occasione della piantumazione dei cipressi è stata apposta una targa commemorativa che riporta una celebre frase sul “TEMPO” che recita queste parole: Il regalo più grande che puoi fare a qualcuno è il tuo tempo, perché quando regali a qualcuno il tuo tempo, regali un pezzo della tua vita che non ti ritornerà mai indietro.

"Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale,al Vice Sindaco Gaspare Centorbi (delega cimiteriale) per l’autorizzazzione, al Consigliere Comunale Martinelli Lorenzo ( Presidente 2° Commissione – cimitero comunale) ai dipendenti comunali impegnati nell’opera, alla Villa dei Fiori di Randazzo Girolamo ed a tutti i cittadini presenti. La donazione è stata effettuata da Valerio Pietraperzia.