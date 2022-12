Natale solidale in Cattedrale: la polizia ferroviaria dona alimenti, vestiti e giocattoli alle famiglie bisognose

Natale di solidarietà per la polizia ferroviaria. Gli agenti della Polfer hanno devoluto a Padre Sarullo, parroco della Cattedrale, una spesa alimentare di generi di prima necessità, frutto di una donazione fatta dai poliziotti in servizio alla polizia ferroviaria della stazione di Palermo centrale.

L’iniziativa va in soccorso di tante famiglie palermitane gravate da disagio economico e farà la gioia anche di tanti bambini che hanno ricevuto dei regali fatti dagli alunni della primaria "Monti Iblei" di Palermo. I giovani studenti infatti, nel corso dell’iniziativa “Tree…..to be cool” che li ha visti decorare l’albero di Natale della polizia ferroviaria, hanno lasciato dei doni per i più piccoli che la Polfer ha consegnato nell’occasione.