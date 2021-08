Altavilla, la coop La Pira dona prodotti farmaceutici ai meno fortunati

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Giorgio La Pira cooperativa sociale onlus, in collaborazione con il Comune di Altavilla Milicia e con il suo sindaco Giuseppe Virga e l’assessore Maria Rita Lazzara, visto la delicata situazione sanitaria che sta vivendo il Paese non dimenticano le persone che versano in maggiore stato di bisogno neppure in giorni dell’anno come questi solitamente dedicati allo svago. La ccop ha donato alla cittadinanza di una fornitura di 158 confezioni di integratori per le funzioni digestive, 40 cerotti medicati, 72 confezioni di salviette sterili per occhi bambini, 120 confezioni di fermenti lattici, 129 confezioni di soluzione salina per la pulizia del naso, destinati al fabbisogno dei fratelli più bisognosi, per un valore economico di circa 4.000 euro. La cooperativa ringrazia il Comune e gli Enti del Terzo Settore di Altavilla Milicia per la collaborazione.