Trasporto disabili a Carini, un pulmino con pedana mobile donato al Comune

Consegnato un autoveicolo da 5 posti, con pedana mobile per trasportare le persone con disabilità del territorio, in comodato gratuito al Comune di Carini. Ha preso il via ufficialmente ieri, con la consegna del mezzo il progetto "Città ad impatto positivo", reso possibile grazie a un accordo che vede in campo il Comune, l'Anffas Palermo (Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo) e la società benefit e BCorporate PMG Italia che ha acquistato la vettura.

In prima linea anche le imprese locali, chiamate a partecipare in qualità di partner e grazie alla cui generosità e sensibilità si è potuto finanziare il progetto, e l’istituto comprensivo Ugo Mursia all’interno delle cui aule si terrà la seconda parte del progetto che si aprirà all’inizio del prossimo anno scolastico. "Il Comune - spiega il vicesindaco Salvo Badalamenti - utilizzerà il Doblò, a supporto degli altri tre mezzi più grandi per raggiungere quelle abitazioni che si trovano in strade strette dove i pulmini fanno fatica a transitare, per accompagnare gli alunni con disabilità delle scuole primaria e secondaria di primo grado e lo metterà anche a disposizione dell'Anffas per fornire un servizio agli utenti del territorio e al personale dell'Associazione".

Alla cerimonia, che si è svolta al castello, ha partecipato anche il sindaco Giovì Monteleone che ha ringraziato gli imprenditori del territorio per la solidarietà mostrata. "Quella di oggi - ha detto il sindaco Monteleone - è una gran bella giornata all’insegna della promozione sociale. Nel territorio, sempre più popolato, abbiamo bisogno di uno mezzo, come quello che abbiamo ricevuto oggi, utile a mitigare il disagio sociale e abbiamo bisogno dell’aiuto di gente che dedichi parte del proprio tempo agli altri. Chi rispetta gli altri - ha concluso il primo cittadino - rispetta se stesso. Una comunità è tale quando si preoccupa del benessere degli altri. Grazie ancora a tutti”. Ed è proprio il miglioramento di vita di tutti i cittadini, in particolare quelli più fragili l’obiettivo finale di tutti gli attori coinvolti nel progetto "Città ad impatto positivo".