Donato un defibrillatore di ultima generazione all'istituto comprensivo "Nuccio"

Dopo un'attenta formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico, a costo zero, curata formatore della salvamento Agency Sebastiano Monticciolo, il "Cuore colorato Sicilia Aps" regala all'istituto comprensivo statale "G. E. Nuccio" di Palerm Un Dae di ultima generazione.

Questo gesto di elevato senso civico dimostra, ancora una volta, attenzione, sensibilità, generosità e costante presenza sul territorio dell'associazione, che si fa carico delle esigenze di tutti e in particolare della scuola, nei confronti della quale è stata sempre mostrata premura, sostenendo tutte le sue iniziative e, in ultimo, donando uno strumento prezioso per lo svolgimento del quotidiano compito di mettere in campo azioni di prevenzione e sicurezza di tutta la comunità scolastica.