La Confasi dona un defibrillatore all'Istituto comprensivo Giotto Cipolla

La Confasi Sicilia anche quest'anno prosegue nel donare defibrillatori salvavita e oggi è toccato all'Istituto comprensivo Giotto-Cipolla. Alla cerimonia di consegna del defibrillatore erano presenti, tra gli altri, la collaboratrice della dirigente scolastica Fiorella Munda, la docente Piera Liberto e la responsabile sindacale della Confasi Simona Cannioto.

Il dispositivo salvavita è stato consegnato dal presidente regionale del sindacato Davide Lercara il quale ha dichiarato che "tramite l'onlus 'Orizzonti Futuri' che opera da supporto alla nostra confederazione sindacale stiamo in modo capillare effettuando queste donazioni su tutto il territorio regionale grazie ai proventi del 5xmille. Si tratta, nel caso specifico, di importanti strumenti dispositivi medici di cardioprotezione per i nostri ragazzi. Siamo veramente orgogliosi di questo nostro impegno sociale trattandosi di un progetto importante che permette così di aggiungere tanti piccoli tasselli in più a tutela della vita".