"Mi divertivo nelle feste della Palermo degli anni 80, ora sono diventato un prete"

Lui si chiama don Sergio Ciresi ed è il vicedirettore della Caritas diocesana di Palermo e parroco di Maria Santissima Immacolata a Montegrappa, in prima linea durante l’emergenza Coronavirus. La sua è una delle storie più interessanti che riguardano i 33 mila preti diocesani in Italia. "Senza solidarietà non si va da nessuna parte": ne è convinto don Sergio Ciresi, cinquantaduenne "al servizio di tutti, nessuno escluso".

Classe 1970, nato a Palermo in una famiglia benestante, di stampo cattolico, amante del mare, da ragazzo ha vissuto inseguendo il divertimento e le mode, fino a un cambio radicale che lo ha portato a diventare sacerdote e a dedicarsi agli ultimi.

“Ero molto legato alle cose materiali, all’apparenza, all’immagine– spiega don Sergio Ciresi a Gianni Vukaj, regista di Eccomi, la docuserie dedicata alla vocazione al sacerdozio in onda su Tv 2000 - a tutto ciò che è superfluo. Da ragazzo ero molto mondano, partecipavo alle feste, facevo di tutto per esserci. Nella Palermo degli anni 80- 90 c’erano pochissimi locali, le feste si vivevano a casa ed ero convinto che fosse importante far parte di un certo giro e di avere un determinato look".

L’attenzione ai più fragili era già nel dna del futuro sacerdote che si occupò, dopo l’ingresso nel mondo del lavoro presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Palermo del Tribunale per i Minorenni del Ministero della Giustizia, anche di servizi di assistenza agli anziani presso il villaggio dell'ospitalità Maria SS. immacolata – (Opcer) e all'Ismett, oltre che presso l’Ufficio Catechistico Diocesano. Una vicinanza alla Chiesa sempre presente sin da quando era ragazzo ed andava a messa tutte le domeniche con la mamma. Poi la scoperta della vocazione che lo ha portato alla scelta del sacerdozio da adulto, a 47 anni.

Oggi Don Sergio si confronta quotidianamente con le fasce più deboli che, in una città come Palermo duramente colpita dall’emergenza coronavirus, hanno avuto molte difficoltà dovute al reddito insufficiente o alla disoccupazione. In questo contesto il Don rappresenta una mano tesa per tanti.

“Mi capita di fare dormire persone in canonica per alcune notti – aggiunge il parroco - e di dare corpo ad alcuni sogni. La scorsa estate, ad esempio, sono riuscito ad organizzare, grazie alla provvidenza divina, dei fine settimana al mare per famiglie povere. Un’iniziativa rivolta a persone che non vanno mai in vacanza, che non sanno cosa sia andare in spiaggia e fare un bagno al mare. Un piccolo gesto che ha significato tanto per loro”.

Il suo impegno per una Palermo più inclusiva e più attenta ai diritti degli invisibili gli è valso l’importante riconoscimento delle 'Tessere preziose del Mosaico Palermo', una delle onorificenze più alte che Palermo assegna a quanti hanno dato il proprio contributo al tessuto sociale della città. La Tessera, conferita il 4 gennaio 2021 dal sindaco Leoluca Orlando, parla di un sacerdote “attento all’essenziale ed ai poveri della città”, come si legge nelle motivazioni, soprattutto in un lungo periodo segnato dalla pandemia e dalle sue ricadute sociali ed economiche, “è quello di chi sa di essere “pane spezzato” per tutti coloro che chiedono aiuto".



"Oggi più di prima, a mio avviso, siamo chiamati ad essere testimoni – conclude Don Sergio - come lo sono state le comunità nascenti e gli apostoli. La pandemia deve aiutare tutti, e noi preti per primi, a capire che senza condivisione, senza solidarietà, non andiamo da nessuna parte. Questo stile di vita ci porterà davvero a ottimizzare le risorse".