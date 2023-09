Don Pino Puglisi, Aiello: "Conosceva il valore della scuola per contrastare mafia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"E' importante parlare di mafia, soprattutto nelle scuole, per combattere contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. Non ci si fermi però ai cortei, alle denunce, alle proteste. Tutte queste iniziative hanno valore ma, se ci si ferma a questo livello, sono soltanto parole. E le parole devono essere confermate dai fatti". Queste sue parole dimostrano che padre Pino Puglisi sapeva bene come inizi nelle scuole la lotta alla mentalità mafiosa. Educare le nuove generazioni al rispetto, alla legalità e ai valori fondamentali è essenziale per prevenire che si radichino ideologie dannose e idee tossiche. Le scuole sono il primo campo di battaglia in cui dobbiamo iniziare a combattere la mentalità mafiosa. Il suo sacrificio rimane un monito costante per tutti noi". Così il deputato palermitano del Movimento 5 Stelle Davide Aiello.