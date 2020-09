Addio Palermo, don Gaetano Ceravolo lascia il santuario di Santa Rosalia

Don Gaetano Ceravolo lascia il santuario di Santa Rosalia. Lo fa al termine di una reggenza durata nove anni. La notizia è emersa nel corso della conferenza stampa di presentazione delle attivita' del Comune inerenti ai festeggiamenti in onore della patrona di Palermo.

Don Ceravolo, che il 4 settembre riceverà la cittadinanza onoraria della città, si trasferirà in Sardegna, a Selargius, comune della Città metropolitana di Cagliari, dove si occuperà della parrocchia e di un centro per anziani. "Questi anni a Palermo mi lasciano una ricchezza umana incredibile e che non è finita - ha affermato il sacerdote -. Sarò ancora con Santa Rosalia e lei mi accompagnerà".