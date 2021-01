Don Bosco Ranchibile: incontro con suor Alessandra Smerilli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nella giornata del 14 gennaio u.s., gli studenti del triennio dell’Istituto Don Bosco Ranchibile di Palermo, unitamente ai componenti dell’Ufficio Stampa della scuola, hanno partecipato alla conferenza tenuta da Suor Alessandra Smerilli in modalità online, per via delle restrizioni imposte dalla vigente normativa anti-Covid. La relatrice, economista, è consigliere per l’economia presso il Consiglio di Stato del Vaticano e membro della commissione Donne per un nuovo Rinascimento, istituita dall’ormai ex ministro per le pari opportunità e per la famiglia del nostro governo, prof.ssa Elena Bonetti.

Nel corso della sua relazione, Suor Alessandra Smerilli ha sviluppato diverse ed attuali tematiche di natura economica, approfondendo particolarmente il messaggio più volte lanciato dal Sommo Pontefice per una economia più sostenibile e, soprattutto, più umana e vicina alle necessità della gente. In particolare, per Papa Francesco, dovrebbe abbandonarsi la ccdd. “cultura dello scarto”, perpetrata dal sistema capitalistico che tende a raggiungere il massimo profitto nel minor tempo possibile senza attendere nessuno, così svilendo l’importanza del capitale umano, in favore di una economia più inclusiva e più rispettosa del creato. Numerose, al termine, sono state le domande poste dagli studenti sulle tematiche sviluppate, alle quali la relatrice non si è sottratta, fornendo ogni richiesta precisazione e/o approfondimento.