Cittadinanza onoraria a don Artime, anche la guida dei salesiani è "palermitana"

Il? sindaco Roberto Lagalla ha conferito questa mattina, a Palazzo Comitini, la cittadinanza onoraria di Palermo a don Àngel Fernández Artime, rettor maggiore dei salesiani di Don Bosco. La cerimonia si è svolta alla presenza, tra gli altri, dell’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice.

"Esprimo stima e ammirazione per l’impegno profuso da Don Àngel Fernández Artime nella crescita umana e culturale dei giovani di tutto il mondo - ha dichiarato il primo cittadino di Palermo - e, in modo particolare, per la rilevante funzione educativa svolta a Palermo dai salesiani. Ritengo che i giovani debbano acquisire oggi quei valori che dovranno condurli ad avere un ruolo nella costruzione della società di domani. E' il percorso educativo e culturale che fa la differenza nella loro capacità di resilienza rispetto alle sfide che, nel tempo, saranno chiamati ad affrontare. Il conferimento della cittadinanza a Don Àngel Fernández Artime - ha concluso il sindaco - non vuole essere solo un riconoscimento formale, ma una opportunità di riflessione e di crescita soprattutto per le giovani generazioni".