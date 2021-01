E' ai domiciliari ma non si fa trovare in casa: denunciato

Lo hanno cercato a lungo per tutta la città senza però trovarlo. Un ragazzo palermitano di 26 anni detenuto agli arresti domiciliari a Bolzano per droga, è stato denunciato in stato di libertà per evasione poiché non trovato in casa. I carabinieri erano piombati nella sua abitazione per un normale controllo. Dopo aver registrato la sua assenza, lo hanno cercato in giro per la città, salvo poi ritrovarlo a casa dopo qualche ora. Probabilmente, su segnalazione dei carabinieri al giudice, il beneficio dei domiciliari gli verrà presto revocato.