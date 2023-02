Conservatorio, pranzi a domicilio per gli studenti con il nuovo servizio di ristorazione dell'Ersu

Da oggi anche gli studenti del Conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo potranno mangiare a mensa senza doversi spostare. L'ex Conservatorio Bellini, rientrante tra gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica che rilasciano titolo di laurea ed è frequentato da più di mille studenti, è un istituto superiore di studi musicali e fondato nel 1618. Gli studenti potranno accedere al servizio in base alla fascia Iseeu di appartenenza, ma circa cento studenti hanno già diritto al pasto gratuito essendo assegnatari di borsa di studio Ersu.

"Per la prima volta nella storia dell’Ersu - dichiara il presidente Michele D’Amico - il consiglio d'amministrazione porta al Conservatorio il servizio di ristorazione, dimostrando concretamente come l’azione portata avanti in favore degli studenti sia a 360 gradi nei confronti di tutte le istituzioni di livello universitario operanti sul territorio di nostra competenza. Nel periodo post Covid riteniamo ancora più importante mettere in campo ogni azione che, in tutti i luoghi universitari, possa coadiuvare e favorire le attività in presenza e di socializzazione tra gli studenti".

"Ritengo l’attivazione di questo servizio un importante e concreto aiuto per gli studenti e per le loro famiglie - dichiara il presidente del Conservatorio, Giovanni Angileri - che abbiamo accolto con grande favore ritenendo che, anche attraverso queste azioni, si possano sostenere maggiormente gli studenti più meritevoli e bisognosi d’aiuto. Non considerando anche che con il servizio si consente, comunque, a tutti gli studenti e allo stesso personale di avere un servizio utile accedendo in base alla propria fascia di reddito".

Come prenotare il pasto

Il servizio del pranzo, che parte in via sperimentale presso la sede di via Squarcialupo 45, sarà erogato in modalità "social food" previa prenotazione del pasto tramite l’app "Ersu Palermo". Sarà possibile prenotare il pasto del pranzo, dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 10. Il pasto sarà consegnato, entro le ore 13.15, presso il punto individuato dal Conservatorio di Musica all’interno della struttura. Per fruire del servizio di ristorazione è necessario utilizzare l’apposita app per smartphone (scaricabile dagli store ufficiali). Il pasto si paga al momento della prenotazione attraverso il "Borsellino elettronico" accoppiato all’app. I partecipanti al concorso Ersu hanno il servizio già attivo, mentre chi non ha richiesto la borsa di studio o le altre tipologie di utenza (personale docente e non docente del Conservatorio, o altre tipologie di studenti) possono richiedere il servizio tramite apposita procedura online disponibile nel portale Ersu (si accede al portale con Spid o Cie): in tal caso bisognerà attivare il servizio inserendo una foto e registrandosi online nel portale dei servizi Ersu. Permaggiori dettagli sulla procedura di registrazione, di carica del borsellino elettronico e di prenotazione dei pasti clicca qui.

Dove leggere ulteriori informazioni:

Regolamento della ristorazione Ersu

Servizio ristorativo offerto agli studenti

Servizio ristorativo offerto ad altre tipologie di utenti (personale docente e non docente delle istituzioni universitarie, ecc…)

Come prenotare il pasto e ritirarlo presso un qualsiasi punto di distribuzione

Guida pratica su come prenotare un pasto dall’app

Centri di ristorazione e dei punti di distribuzione dei pasti (orari di apertura e altro)

Menù della settimana presso le mense universitarie

Contatti per assistenza e ulteriori informazioni