Reset, Domenico Musacchia è il nuovo amministratore unico

Domenico Musacchia, ex dirigente comunale del settore Verde e giardini, è il nuovo amministratore unico della Reset. A nominarlo è stata l'assemblea di Reset, su indicazione del sindaco Leoluca Orlando.

Musacchia, da circa un anno in pensione, prende il posto di Antonio Perniciaro, che non ha voluto rinnovare l'incarico con la società consortile del Comune.

La Reset, com'è noto, non naviga in buone acque: da anni i circa 1.300 lavoratori chiedono l'aumento delle ore; aumento che, malgrado le iniziali promesse del Comune, non è stato mai concesso per problemi economici.

"Nell’augurare a Musacchia il raggiungimento dei migliori risultati alla guida della Reset - dichiara Sergio Marino, delegato dal sindaco all’assemblea - che è stata ben gestita dall’ingegnere Perniciaro, con una struttura che ha saputo consolidare e rendere oggi un punto di riferimento. Ringrazio il collegio dei sindaci per il lavoro svolto in situazioni emergenziali, ma soprattutto il nostro ringraziamento è a Perniciaro per il lavoro svolto con indiscussa professionalità".

Sulla stessa scia il sindaco Leoluca Orlando, secondo cui "Musacchia metterà tutta la sua professionalità ed esperienza per proseguire e sviluppare quanto realizzato dall'ingegnere Perniciaro".