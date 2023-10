Torna "La Domenica Favorita", scattano chiusure e divieti in diverse strade: tutte le novità per gli automobilisti

Torna "La Domenica Favorita" e scatta la chiusura di alcune strade dentro e nelle vicinanze del parco, nonché nella zona di Mondello. Lo ha stabilito il Comune con un'ordinanza che ha disposto una serie di limitazioni al traffico in occasione della manifestazione, che si terrà domenica prossima.

Nel dettaglio, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 15 di domenica in piazza dei Quartieri (intera area); la chiusura al transito delle auto di viale Diana e viale Ercole, dalle 8,30 alle 15 e comunque sino a cessate esigenze; la zona rimozione a piazza Niscemi (dal civico 14 al civico 26, ambo i lati) per riservare 15 posti auto ai disabili, nonché il divieto di sosta (dalle 7 alle 15) con rimozione ambo i lati dei viali e delle strade di collegamento.

Chiuse al traffico dalle 8,30 alle 15 anche le seguenti strade: via Case Rocca, nell'intero tratto compreso tra viale Ercole e viale del Fante; le strade di collegamento tra i viali Diana ed Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni). All’interno del parco della Favorita sarà chiuso il tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale della Favorita Duca degli Abruzzi, esclusi i bus navetta; in viale Margherita di Savoia invece il tratto fra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita-Cancello Giusino; in via Paolo Giaccone le strade senza uscita allo sbocco sul viale Margherita di Savoia e via Sebastiano Bosio (eccetto residenti).

Inoltre, in via della Favorita ci sarà il divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King; in largo Willy Brandt, il tratto tra via della Favorita e via Martin Luther King sarà accessibile ai soli residenti e domiciliati ricadenti in via della Favorita (consentito l’ingresso e l’uscita dalle 8,30 alle 14,30. Altri divieti di sosta dalle 7 alle 15 in piazza Castelforte (intera area interessata dalla rotatoria) e viale Ercole. Confermato, inoltre, il divieto di sosta esistente in viale Venere (tra piazza Castelforte e sino al civico 20).

Con un altro provvedimento, l'ufficio Mobilità ha modificato temporaneamente la circolazione veicolare e della sosta in un tratto di viale Regina Elena, in occasione della 59esima Settimana velica del Mediterraneo, in programma nei giorni 4-5 novembre e 11-12 novembre 2023. Il provvedimento sarà in vigore dalle 6 del 3 novembre alle 24 del 6 novembre e dalle 6 del 10 novembre alle 24 del 13 novembre.