La Domenica Favorita per la prima volta anche in trasferta: sport e giochi nel verde di Ficuzza e Piano Battaglia

Sport, laboratori, giochi per bambini, attività culturali e sociali per quattro fine settimana non solo a Palermo, ma per la prima volta anche in trasferta a Piano Battaglia e a Ficuzza. Torna per il quinto anno "La Domenica Favorita", la rassegna che ha visto negli anni una fitta partecipazione di cittadini e famiglie e che mette al centro di tutto il polmone verde della città, da vivere a 360° gradi, intanto per un solo giorno alla settimana, prossimamente anche oltre.

La Favorita non sarà chiusa al traffico

Quattro domeniche - il 1° ottobre e il 5 novembre al Parco della Favorita, il 15 ottobre a Piano Battaglia e il 22 ottobre alla Real Casina di caccia a Ficuzza - per una manifestazione che mette insieme, anche quest'anno, sport e cultura. Il parco, per la prima volta, non sarà chiuso al traffico (quantomeno durante la prima domenica) perché le attività si svolgeranno tra Villa Niscemi, Palazzina Cinese e Museo Pitrè. In piazza dei Quartieri, tuttavia, sarà istituito il divieto di sosta dalle 8 alle 17.

Sport, cultura e salute

Tra le attività sportive ci saranno l'arrampicata su una struttura artificiale, il basket, il rugby, le attività per i cani e l'open day sulla guida sicura in bicicletta. E ancora tiro alla fune, corsa coi sacchi, torri e giochi con la palla, atelier creativi e teatrali, letture, yoga e karate kid, percorsi in bici, safari e passeggiate nel bosco e animazioni itineranti. Lo sport, però, non sarà l'unico protagonista. Anche quest'anno, infatti, saranno istituiti i mercoledì didattici per far conoscere il parco anche a scuole e superiori. Con l'associazione Guide turistiche italiane e la cooperativa Minimupa, ragazzi e docenti potranno scoprire il piano nobile di Villa Niscemi e fare pure una serie di passeggiate con i responsabili della Riserva naturale orientata Monte Pellegrino. Grazie a Fai, invece, sarà possibile visitare Villa Niscemi e la Palazzina Cinese; e grazie ai rangers scoprire il percorso storico e ambientale del parco.

Sarà realizzata, infine, un'area totalmente dedicata a salute e benessere con i camper dell'Asp 6 che effettueranno screening oncologici, vaccinazioni, microchippatura dei cani per la prevenzione del randagismo e sportello amministrativo per operazioni cambio medico. Per la prima volta, inoltre, i volontari di Plastic Freen organizzeranno un clean up dalle 10.30 alle 12.30 in una zona non costiera. I rifiuti saranno raccolti nel percorso che va dalla Palazzina Cinese al Parco Florio in collaborazione con Rap, che oltre a fornire i sacchi, si occuperà di smaltire l'immondizia recuperata.

Il sindaco Lagalla: "Riconciliamo i cittadini con l'amministrazione"

A presentare la rassegna, durante una conferenza stampa al Museo Pitrè, è stato proprio il sindaco Roberto Lagalla: "C'è chi dice che a Palermo siamo 'nemici ra cuntitizza' ed è vero. Ci piace soffermarci sulle cose che non funzionano, anche sposando le dietrologie per cui queste cose non funzionano. Partendo dal cambiamento che si è instaurato nel tempo, vogliamo offrire una gamma di opportunità di manifestazioni ed eventi che possano riconciliare l'amministrazione con i cittadini. I cittadini stessi sono parte stessa dell'amministrazione perché l'amministrazione è espressione della città. 'La Domenica Favorita' è una delle gemme di questa collana di attività che vengono proposte da questa amministrazione: non solo attività ludico-ricreative, ma anche di sensibilizzazione sui temi cogenti della socialità".

Per la prima volta "La Domenica Favorita" esce dal confine fisico del parco e viene ospitata in altre aree della Città metropolitana. "Andiamo nel Corleonese e sulle Madonie - dice ancora il sindaco - continuando quel processo di valorizzazione, anche di opere infrastrutturali, come la strada che diventa il percorso da e per quell'area interna della Ficuzza. Puntiamo alla rigenerazione ambientale, vegetale ma soprattutto funzionale: abbiamo parco urbano che non possono vantare le più grandi città del mondo per estensione. Noi, con un approccio più che minimalista lo utilizziamo come strada di connessione tra Palermo e Mondello, valorizzandone solo il nastro d'asfalto. Vogliamo, invece, dare valore a questa grande riserva naturale".

Carta: "Sogniamo la domenica in Favorita per tutta la settimana"

E, sempre in questa logica di rigenerazione urbana, a fare da eco alle parole del sindaco Lagalla quelle dell'assessore all'Urbanistica Maurizio Carta: "Il più grande spettacolo del weekend siete voi - dice - ma non solo. Perché 'La Domenica Favorita' deve essere una macchina del tempo che ci farà vedere come sarà il parco tra qualche anno. Perché ci sarà un giorno in cui non ci sarà più bisogno di questa manifestazione, perché queste attività sarà possibile farle ogni giorno e non solo la domenica. La riserva naturale resterà quella meravigliosa riserva che conosciamo che, però, conterrà un altrettanto meraviglioso palinsesto. Il vincolo ci permetterà di selezionare le iniziative. Questo seme, piantato cinque anni fa, oggi si appresta a diventare una strategia. Abbiamo infatti già abbozzato un progetto che ripensa l'intera area come un quartiere, dove sì prevale la dimensione vegetale, ma esiste anche tutto il resto".

"Replichiamo il modello della rassegna oltre Palermo"

La manifestazione promossa dal Comune e dalla Città Metropolitana di Palermo, è sostenuta dal gruppo Mangia’s e Coldiretti. I soci fondatori dell’associazione "La Domenica Favorita" Marco Lampasona e Fabio Corsini spiegano, così, che "il modello della 'Domenica Favorita', con il suo metodo di progettazione partecipata, dimostra quanto sia virtuosa la collaborazione tra pubblico e privato quando si lavora insieme per un obiettivo comune e per il bene comune. Replicare il modello su altre aree di pregio naturalistico è la vera novità di quest’anno. Una sfida lanciata dalla Città Metropolitana che abbiamo colto al volo. Il nostro lavoro è assimilabile a quello che svolge il direttore della fotografia nelle produzioni cinematografiche. Ci limitiamo solo ad accendere le luci e a far splendere la straordinaria bellezza dei luoghi e della nostra cultura. I veri attori di questo progetto sono le Istituzioni, gli enti e il mondo dell’associazionismo che con le loro attività dimostrano il loro forte legame con il territorio, e di come la valorizzazione di un’area passi anche da una fruizione responsabile e sostenibile".