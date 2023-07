Domani alla Kalsa la festa della Madonna del Carmelo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani - domenica 23 luglio - si festeggerà a Palermo la Madonna del Carmelo alla Kalsa. Alle ore 17.30 sarà celebrata la Santa Messa solenne presso il Santuario di Santa Teresa, in Piazza Kalsa, da qualche giorno affidata dall'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice al nuovo Rettore don Giuseppe Di Giovanni, già parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza nello stesso quartiere del centro storico di Palermo. Alle ore 19 si svolgerà la processione del simulacro della Madonna per le strade del quartiere.