Domenica a Tommaso Natale il Memorial per ricordare Melvin Bitrayya, il giovane morto nel 2014

Con la 9a edizione del triangolare di calcio, intitolato “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” in programma presso il Centro Sportivo Sporting Village Tommaso Natale di viale Aiace 110 a Palermo, sarà ricordato domenica prossima il giovane universitario Melvin deceduto nel 2014 in seguito ad un drammatico incidente al Poligono del Tiro a segno nazionale di via Nave a Palermo. Melvin verrà ricordato con un triangolare durante il quale si affronteranno una selezione della Questura di Palermo, la formazione regionale femminile del “Palermo Calcio” e la squadra della “Karol Strutture Sanitarie”. Alla commemorazione saranno presenti il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, Sandro Morgana, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, il presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri e l’assessore allo Sport del Comune di Palermo, Sabrina Figuccia. Melvin era nato a Palermo e aveva la cittadinanza italiana, così come suo padre, Rajendra ed era un ragazzo brillante negli studi e con tanti sogni nel cassetto. Frequentava il terzo anno della facoltà di Giurisprudenza e presto avrebbe iniziato il praticantato come avvocato ma quel sabato pomeriggio del 1° marzo 2014 un incidente ha improvvisamente spezzato la sua giovane vita. Il calcio d’inizio della prima partita del “Memorial Melvin Bitrayya Fair play” è in programma alle ore 9.