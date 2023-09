Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domenica 17 Settembre a Trabia "La Giornata della Salute" ll 17 settembre, dalle 9 alle 16 presso Piazza Lanza a Trabia , si terrà la GIORNATA DELLA SALUTE organizzata dall'Amministrazione Bondi' e dall'Associazione Piccoli Battiti, un progetto fortemente sentito che permetterà alla popolazione di eseguire, in tempi brevi e con facilità di accesso, esami di screening molto importanti per la prevenzione di gravi malattie. presenti inoltre stand dedicati alla sensibilizzazione e all’ educazione sanitaria. Alla Giornata della Salute a Trabia hanno anche aderito e dato il proprio patrocinio; - Protezione Civile Magna Vis - Rotary distretto 2110 Club Palermo Mediterranea - ARNAS Ospedali Civico Di Cristina Benfratelli - Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani - OPI Palermo - FederASMA e ALLERGIE - Consiglio Nazionale delle Ricerche(CNR) - AISF - Società per l'assistenza al malato oncologico. - Associazione diabetici Vincenzo Castelli